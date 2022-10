L'Embarrats de Sant Joan estrena la seva 10a edició amb l'espectacle «De vint-i-un botó»

La desena edició d'ha començat aquest diumenge amb el nou espectacle De vint-i-un botó!. Durant l'acte s'han presentat a la plaça Major els personatges i els vestits de laque viuran la seva esplendor aaquest proper cap de setmana.En un migdia ben assolellat, els, com si d'una desfilada es tractés, després de l'arribada d'uni unaal municipi. Per finalitzar l'acte, els models han recreat una sèrie de balls tradicionals a la plaça.De vint-i-un botó! és el tret de sortida a una desena edició d'Embarrats plena d'activitats . Amb el plat fort dels dies 21, 22 i 23 d'octubre i amb actes durant aquesta setmana. Dimecres hi haurà una conferència de l'historiadoranomenada L'aprofitament industrial del Cardener. El cas de Sant Joan. I dijous hi haurà uncuinat en directe pel xefi el seu equip de. Per aquest sopar es poden reservar els tiquets de manera online a la plataforma inscriu.me , igual que també es pot fer per la