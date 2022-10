L'Ajuntament de Manresa convoca dues sessions per elaborar el nou Pla Director de Participació

Entitats i ciutadans a títol individual han participat de la diagnosi

L'ha convocat dues sessions deper aquest octubre amb l'objectiu de recollir propostes per al nou, el document que ha de fixar els objectius en matèria de participació i que marcarà les línies estratègiques per assolir-los. Es tracta de la segona fase del procés d'elaboració del pla, un cop feta la diagnosi inicial sobre l'estat de la participació ciutadana a la ciutat. El procés compta amb el suport de laEn concret, per aquest mes s'han programat dues jornades de participació, obertes a tota la ciutadania. Una d'elles va dirigida a debatre i fer propostes en relació als diferentsi sobre els processos participatius. Aquesta primera sessió va dirigida especialment a la ciutadania que participa d'aquests diferents espais. Tindrà lloc el 24 d'octubre, a les 18h, aLa segona trobada va dirigida a poder debatre i fer propostes sobre la situació de les associacions de la ciutat. Va adreçada, principalment, a persones que formen part d'alguna de les. En aquest cas, tindrà lloc el 27 d'octubre, a les 18h, també a UManresa-FUB.Per participar a les jornades, s'ha de fer laa través de l'adreça electrònica participació@ajmanresa.cat . També es podran fer propostes a través de la Plataforma digital ciutadana,Un cop fetes aquestes dues sessions ciutadanes, els serveis tècnics de participació ciutadana de l'Ajuntament de Manresa faran sessions amb elde la resta d'àrees del consistori i amb tots els grups municipals del consistori. El document final es posarà a votació del ple municipal.El mes de juny del 2021 es va iniciar un estudi per tal de poder obtenir una fotografia de la ciutat de Manresa en relació a diferents aspectes de la participació ciutadana. Per tal d'aconseguir aquesta diagnosi es van realitzar, una, que va tenir lloc el març i l'abril passats, i una, que ha estat contestada per 87 associacions, un fet que es valora molt positivament perquè ajuda a tenir una fotografia més aproximada sobre la situació de les entitats i la valoració que fan dels diferents mecanismes de participació.Amb aquesta informació s'ha pogut analitzar la situació dels diferents Consells de participació amb què compta l'Ajuntament de Manresa, l'estat de les entitats enquestades i el coneixement de la ciutadania en relació a processos de participació i elsde l'Ajuntament de Manresa.Com a òrgans de participació, l'Ajuntament de Manresa compta en l'actualitat amb el(com a màxim òrgan de participació), amb elsi amb els. També engega processos participatius i compta amb la plataforma de participació ciutadana Decidim Manresa.