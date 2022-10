Els joves de Manresa debatran sobre les violències masclistes en entorns digitals

El(SIAD) de l'organitzarà la setmana que ve quatre grups de discussió, adreçats a joves d'entre 16 i 29 anys d'edat, per parlar sobre lesen els, en el marc d'un projecte conjunt entre diferents municipis catalans i elde la Generalitat.En les trobades, es parlarà de temes com elsi la. Les quatre sessions convocades, a les quals cal fer la inscripció en aquest enllaç, són les següents, cadascuna de les quals destinades a perfils diferents:- Dilluns 24 d'octubre 16h - 17.30h (Aula 112, FUB 1): grup de dones i persones no binàries de 16 a 21 anys.- Dilluns 24 d'octubre 17.30h – 19h (Aula 112, FUB 1): grup de dones i persones no binàries de 22 a 29 anys.- Dimarts 25 d'octubre 16h – 17.30h (Aula 4, FUB 1): grup d'homes i persones no binàries de 16 a 21 a anys.- Dimarts 25 d'octubre 17.30h – 19h (Aula 4, FUB 1): grup d'homes i persones no binàries de 22 a 29 anys.Les sessions de debat formen part d'un projecte del Departament d'Interior, en què hi participa l'Ajuntament de Manresa, a través del. Es tracta del projecte Guia per a la identificació, prevenció i denúncia de les violències masclistes en els entorns digitals per a joves, que sorgeix de la detecció de lesa la societat.El projecte pretén desplegar un seguit de documents que ajudin a la comprensió d'aquest fenomen i que permetin reflexionar sobre les conseqüències que genera, així com un seguit d'eines que permetini entendre com funciona el procediment de denúncia.El pilar principal del projecte és la realització de diversos grups de discussió repartits per diferents municipis de Catalunya, per entendre les necessitats i dubtes dels joves i poder-los. Manresa és un d'aquests municipis i és per aquest motiu que s'han planificat els quatre grups de discussió.