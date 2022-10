El Navàs Viscola estrena el còmput de victòries amb un bon partit contra el CB Granollers (72-60)

Altres partits

Elha aconseguit aquest cap de setmana la seva primera victòria de la temporada a l'davant d'unque només ha mostrat resistència durant el primer quart, que ha finalitzat amb victòria parcial visitant 16-19.Al segon i tercer quart, els navassencs han estati han deixat als vallesans només amb 10 punts per parcial, posant-se a falta dels últims deu minuts 52-39. El definitiu quart ha estat el més anotador dels dos partits fins a deixar el resultat final en 72-60 a favor dels bagencs.ha estat el jugador més complet del partit, amb 20 punts i 20 de valoració. Com a anotadors l'ha seguit, amb 15 punts i, amb 10, i també 10 rebots. Per part visitant,ha fet 12 punts.La propera jornada el Navàs Víscola visita el cuer, que per ara compta els partits per derrotes.