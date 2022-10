Sort diversa dels equips bagencs a la Copa Catalunya de bàsquet

El Grup Via Artés domina a partir del 12-12

La Salle S. Gol deixa escapar un partit que ha dominat fins al darrer quart

Sense opcions per al CB Vilatorrada a Castellar

Altres partits

La quarta jornada de lamasculina deha reportat diferent sort als equips bagencs. El Grup Via Artés ha guanyat clarament el Vedruna Gràcia, 62-44; la Salle S. Gol ha perdut contra els Lluïsos, també de Gràcia, després de dominar els tres primers quarts, 63-64, i el Terra Endins Vilatorrada no ha tingut opcions a Castellar, 101-87.Després d'aquests resultats, tots tres equips bagencsdel grup 2, amb dues victòries i dues derrotes, tots ells.Els'ha imposat amb solvència al, 62-44, després d'un partit que només ha tingut rivalitat fins passat el minut 7 del primer quart, quan el marcador assenyalava 12-12. A partir d'aquí, els bagencs han tancat el primer parcial amb un marcador de 23-15, i la resta del partit han engruixit fins a un màxim avantatge de 21 punts, que s'ha quedat en 18 al final del matx, 62-44.ha estat el màxim anotador dels locals amb 14 punts.El bàsquet ha estat cruel aquest cap de setmana en el partit queha jugat contra el. Els manresans han estat per davant en el marcador durant tot els tres primers quarts arribant a un màxim avantatge de 12 punts. Després d'un espectacular primer quart en què han anotat 27 punts, al segon s'han quedat en només 7. Malgrat això, a la represa han sabut mantenir una diferència mínima per arribar al darrer quart dos per sobre. Al quart definitiu, els de Gràcia han estat més encertats en les seves accions, i s'han acabat emportant el partit per un punt de diferència, 63-64. El màxim anotador manresà ha estatamb 12 punts.Elha patit el marcador en contra més engruixit de la jornada, tot i haver anotat uns gens menyspreables 87 punts. Excepte amb el 0-2 inicial, els bagencs han anat a remolc deltot el partit amb una màxima diferència en contra de 28 punts a mitjans del segon quart. Els del Vallès s'han mostrat intractables en atac amb tres parcials en què han superat els 25 punts anotats, i els del Bages han millorat l'anotació tornant del descans fins al punt que han arribat a situar-se a 6 punts en el tercer quart. Ha estat un miratge, però. El CB Castellar ha tornat a dominat el quart definitiu per deixar el marcador final en 101-87. El màxim anotador bagenc ha estatamb 12 punts.