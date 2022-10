El Manresa CBF continua imparable i derrota el CB Granollers (44-64)

Altres partits

Elcontinua comptant per victòries els seus darrers enfrontaments a ladesprés que aquest cap de setmana hagi vençut unque ha aguantat dins del partit fins al descans, però que ha estat escombrat per les manresanes en el tercer i quart quart.i CB Granollers han mantingut l'equilibri del partit durant els primers dos quarts, ambi constants canvis en el dominador del marcador. Prova d'això és que els dos quarts s'han tancat amb parcials favorables a les manresanes per un i dos punts de diferència (13-14 i 9-11).A la tornada després del descans, la dinàmica del partit ha canviat totalment i les dehan començat a estar més encertades en atac i a marcar diferència amb les de la capital del. El tercer quart s'ha tancat amb un avantatge parcial de 12 punts per a les visitants, i ja en el quart, amb el partit molt decantat al seu favor, la diferència entre els dos equips ha estat de 5 punts, aconseguint la màxima diferència de punts sobre la botzina final, amb el 44-64 final.La màxima anotadora de les manresanes ha estatamb 20 punts.