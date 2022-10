Ariadna Garcia i Carles Reposo, vencedors de la 10a Cursa de Muntanya de Castelltallat

Podis de la Cursa de Castelltallat

14Km - masculí

- 1r Carles Reposo Bonet: 1h00'36"

- 2n Adrià Duarri: 1h04'47"

- 3r: Adrià Lopez Vilajosana: 1h05'01"



14Km - femení

- 1a: Ariadna Garcia Puigbo: 1h22'43"

- 2a: Alba Casasayes Clusellas: 1h27'45"

- 3a: Cloe Remy: 1h29'32"



14km - local

- 1r. Joan Sancliments Manau: 1h21'28"

- 1a. Ivet Pinto Caldere: 1h30'03"

Prop de 150 corredors han participat aquest diumenge a la 10a, prova del, en què s'han proclamat guanyadors de la cursa de 14 kms,La sortida s'ha portat a terme al, on els participants han iniciat la cursa que els portaria per diferents tipus de terreny, des de pistes amples passant per nous trams de corriols, i per diversos cims, l'últim dels quals ha estat l'Ha estat durant el recorregut fins a la meta, al mateix restaurant del Casal de Castelltallat, que els participants han hagut de pujar i baixar constantment per les pistes ràpides i senders de la, en què s'han patit algunes relliscades a causa de les pluges de les últimes setmanes. A l'arribada, després de passar per sota de l'arc de meta, els corredors han pogut gaudir d'un esmorzar a base d'entrepà de botifarra, iogurt i beguda refrescant.Al migdia s'ha posat punt i final a la 10a edició de la Cursa de Muntanya de Castelltallat amb l'i un grancedit per diverses empreses col·laboradores de la cursa.En aquesta desena edició de la Cursa de Castelltallat, els seus organitzadors, les entitats, han volgut fomentar l'ambient festiu i de fraternitat entre els participants. Un any més, les entitats organitzadores del Campionat Maqui aposten, a través d'aquestes curses, per donar a conèixer la identitat del territori i de l'esdeveniment com a festa de descoberta del, promovent productors i productes de la comarca, que un any més s'han sumat a col·laborar desinteressadament.La pròxima prova del Campionat Maqui serà la cursa de muntanya de lael dia 27 de novembre. Els participants tindran l'opció de fer dos recorreguts un de 10km i un altre de 15km. Les inscripcions anticipades és poden fer a la web del Campionat Maqui