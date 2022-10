Meritxell Soler i Xavier Badia fan bons els pronòstics als 10Km Urbans de Manresa

Cursa de 5Km molt disputades

Set podis d'atletes manresans en aquest català de la distància

L'atleta de l'Meritxell Soler i el de l'Xavier Badia han fet bons els pronòstics i s'han imposat aquest diumenge al matí en la 17a edició delsque, en aquesta ocasió, han valgut com a, amb una ruta diferent a les edicions anteriors que havia estat homologada per las'ha proclamat campiona catalana absoluta de la distància imposant-se amb autoritat a totes les seves oponents. La manresana no ha pogut batre el rècord dea Manresa, però ha tret més d'un minut a la seva immediata perseguidora. Soler ha completat la prova amb un temps de 34'05", en segona posició ha entrat(L'Hospitalet Atletisme) amb 35'39", i el bronze se l'ha penjat(AACatalunya) amb 35'42" (mmp).En la cursa masculina, l'atleta targuerís'ha imposat amb solvència amb un temps de 30'50". El subcampionat català ha estat per al gironí(CN Banyoles) amb 31'05" i la tercera posició l'ha aconseguit el triatletaamb 31'06". El bronze català ha estat per al lleidatà(Aldhara Lleida) amb 31'17".La cursa absoluta ha estat un èxìt de participació, tot i tenint en compte les 33 curses atlètiques que es disputaven aquest cap de setmana arreu de Catalunya (19 de Trail i 14 d'asfalt). Entre la cursa dels 10 quilòmetres i la els 5 quilòmetres, han pres part a les proves, als que cal sumar els 88 que s'han inscrit a laLa cursa dels 5 quilòmetres ha estat molt disputada tant en categoria masculina com en femenina. En nois, el triomf ha estat per a l'atleta de JA Bergaamb 15'25". El podi s'ha completat amb dos atletes de l'Avinent Manresa,ha estat segon amb 15'46", i, tercer amb 16'06".En categoria femenina, triomf per aamb 21'26", per davant d', de l'Avinent Manresa, amb 21'42", ide la francesa, amb 22'02".Al campionat de Catalunya absolut de Meritxell Soler, cal sumar sis podis més que han aconseguit els atletes màster de l'Avinent Manresa.s'ha proclamat campió català M35 amb 32'35".ha pujat al tercer esglaó del podi M35 amb 33'56".s'ha proclamat subcampió català M40 amb 34'09" (mmp).s'ha proclamat campió M45 amb uns temps de 32'37", a només 2 segons del campió català M35.s'ha proclamat campió M50 amb 33'57". Finalment,ha estat subcampiona catalana F60 amb 52'25".