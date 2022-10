El bon temps fa viure una de les Fires de Tardor de Navàs més multitudinària

L'estiuet que viu Catalunya aquests darrers dies ha fet que la 90a edició de ladehagi estat una de les més multitudinàries que es recorden, tant en els actes oberts amb parades i actuacions a la plaça de l'Ajuntament i altres indrets del nucli, com en tastos i caminades on calia inscripció prèvia, com ho mostra la, que va aplegar una setantena de persones quan en les edicions passades n'acostumaven a ser no més de vint.La fira s'ha vertebrat en quatre eixos, comerç local, artesania, cultura i sobirania alimentària, uns eixos que han estatpels visitants al llarg del cap de setmana.A banda dels 68 establiments del municipi que s'han mostrat en la campanya, els cellers, la cervesa i els productes de producció local han estat presents en molts dels actes, així com la música i els espectacle de proximitat. Elha estat el màxim exponent d'aquesta voluntat amb la degustació dede proximitat amb La Diferenta, Exibis, Vinyas d'Empremta, Artium, Cal Music i Les Olles de Mura, amenitzat amb música d', el duet format per Rai Bonvehí (teclat) i Ivette Santamaria (veu i cajon).El plat fort de la Fira de Tardor ha estat aquest diumenge, amb un centenar de parades d'artesania i alimentació a la plaça de l'Ajuntament, que s'ha omplert de gent. Al matí s'ha celebratamb tastos de formatges de Cal Music, vins de la Diferenta, xocolates de Cacau Pastisseria, olis de l'Escola de Vitivinicultura del Bages i la presentació de la campanya. També s'ha pogut gaudir de diverses demostracions d'oficis i tallers d'artesania.A la tarda,ha portat a l'escenari l'espectacle infantil En patufet i els seus pares, i s'ha viscut una audició de sardanes amb laque han estrenat la sardana La Plaça, deamb l'