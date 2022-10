La Pirinaica empata contra el Turó de la Peira després d'avançar-se amb dos gols (2-2)

Laha empatat contra el2-2, després d'arribar al minut 70 amb dos gols d'avantatge, tots dos marcats per, i veure com els barcelonins eixugaven la diferència primer, i completaven la remuntada a cinc minuts per al final.Pipe ha marcat al minut 40 el primer gol per als, i dos minuts després de reprendre's el joc a la segona part ha tornat a marcar el gol que semblava que podria sentenciar el partit. Lluny d'això, el Turó de la Peira s'ha llançat a l'atac i al minut 72 ha marcat el seu primer gol, obra de, i al 85ha transformat un penal per mans a l'àrea, i el partit ha finalitzat amb aquest resultat.La Pirinaica es troba a la part alta de la classificació amb una victòria, un empat i una derrota. La propera jornada viatjarà a ponent per enfrontar-se a l'