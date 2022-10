Un CE Manresa de rècord guanya amb ofici la UE Olot (1-0)

Elno afluixa i es manté a la part alta de la classificació dedesprés de superar, amb compromís i molt ofici, unaque només ha incomodat els blanc-i-vermells en ocasions molt puntuals. La victòria, a més a més, suposa superar el rècord històric de partits consecutius sense conèixer la derrota que datava de la temporada 2014-15, quan l'equip militava a. El CE Manresa porta 18 partits invicte, sumant les darreres jornades de la temporada passada i les primeres d'aquesta, amb un gens menyspreable saldo de 12 victòries i 6 empats.La UE Olot ha sortit al camp amb la voluntat dedes de molt amunt. Tot i la insistència garrotxina, els deixebles dehan sabut contrarrestar la pressió amb moviments horitzontals de la pilota i oferint verticalitat quan hi havia ocasió. Tot i això, el matx s'ha caracteritzat per lesdels dos equips.Al minut 25, un contracop controlat perha finalitzat en penal a l'àrea visitant. La pena màxima, però,, i els manresans han hagut de continuar insistint per batre la porteria rival. El gol no ha trigat a arribar. Al minut 34, de nou Noah ha controlat i encarat la porteria rival i quan s'ha trobat dos defensors a sobre, ha cedit cap a l'arribada de, que ha creuat la pilota per aconseguir el que seria únic gol del partit.La segona part ha començat amb la UE Olot dominant la pilota i. En el primer quart d'hora d'aquest període els visitants han xutat una pilota fora i una altra entre els tres pals que ha blocat. Eren les primeres rematades dels blau-granes -que avui vestien de groc- que arribaven a la porteria local en tot el partit.Poc a poc, el CE Manresa ha tornat a fer-se amb la pilota i a situar-la al centre del camp per espolsar-se la pressió visitant. Amb, molta triangulació i paciència, els blanc-i-vermells han tornat a fer-se amb les regnes del partit, un domini que han mantingut fins als darrers minuts, quan la UE Olot, amb més voluntat que encert, s'han tirat endavant sense fortuna.El CE Manresa jugarà la propera jornada a la capital de l'Aragó contra el filial delen la vuitena jornada de lliga amb la voluntat d'engrandir la marca d'imbatibilitat.