El joc lent i de control del Penya Esplugues trava el Covisa Manresa (2-4)

Fitxa tècnica

- Covisa Manresa: Arriero, Ambros, Aaron, Iker i Terri; Lavado, Santa, Oscar, Noguera, Asis, Manu i Cella.

- Penya Esplugues : Garcia, Luis de Juan, Alex, Fontecha i Aldo; Tatu, Alba, Alegre, Guille, Canals i Royo.



- Àrbitres: Jose Miguel Guillen i Pablo Vicente (Comité aragonès)



- Gols: 0-1 Luis de Juan 10; 0-2 Fontecha 15; 1-2 Asis 31 penal; 1-3 Alba 33; 1-4 Luis de Juan 37; 2-4 Asis 38



Elha perdut la possibilitat de col·locar-se líder dei ha caigut fins a la quarta posició després de la derrota contra la2-4, que es manté al capdamunt de la classificació.Elshan castigat al conjunt manresà en un partit en què els visitants han ofert uni en moltes ocasions optant al sistema de porter jugador per obtenir la posició de la pilota. Ha estat una manera de fer que els manresans no es trobessin mai còmodes sobre el parquet davant ladel conjunt espluguenc.Els visitants han aconseguit refredar el partit, aturant-lo voluntàriament en molts moments per arribar en òptimes condicions físiques als instants finals. L'Esplugues ha mostraten els moments clau. El Covisa Manresa necessitava córrer i els del Baix Llobregat ho han impedit amb el seu joc.Tot i així, la primera ocasió ha estat dels manresans amb una pilota al pal. Però a part d'això, poca cosa més han ofert a la primera part. Els delno han aconseguit entrar a la línea defensiva del rival i han fet un mal joc, vist en poques ocasions aquesta temporada.El primer gol ha arribat obra del exjugador del Calvià,, que ha transformat sense marca defensiva després d'una passada en diagonal. Era la primera errada defensiva individual dels de casa. Amb el partit travat i sense ocasions per cap de les dues bandes,ha aprofitat un refús i ha transformat el segón d'un tret exterior.A la sortida de vestidors, els manresans han netejat lleugerament el seu joc . Un penal assenyalat per la parella aragonesa ha fet quereduís diferències. En aquests moments, els dehan despertat i era el moment de poder empatar el partit. Una altra errada individual de pèrdua de pilota, però, en aquesta ocasió en posició atacant, ha comportat quefes el tercer per al seu equipBorja Burgos ha ordenata cinc minuts per al final. Amb el joc atacant de cinc, una altre vegada un error individual ha sentenciat als de casa, amb un quart gol, de nou de Luís de Juan, a dos minuts per acabar a porta buida.Ha estat a poc per al final quan Asis ha maquillat el marcador amb un segon gol sense quedar opcions de remuntada. Abans però, hi ha hagut l'per interceptar com a últim home una acció visitant de cara gol. El santjoanenc es perdrà el proper partit a la Barceloneta.