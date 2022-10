La bagenca Laia Díez alça la destral al Trail del Bisaura de Sant Quirze de Basora

Important presència de corredors bagencs i moianesos alque s'ha disputat aquest dissabte a. En la Trail, sobre 56 quilòmetres i 3.800 metres de desnivell positiu, en categoria femenina s'ha imposat la veïna del Serrat de Castellnou,, seguida per la moianesa. En la trail masculina, el moianès, que partia com a favorit, ha finalitzat segon. Finalment, en la categoria de Mitja, sobre 23 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, el cabrianès, també ha finalitzat segon.La IX edició del Trail de Bisaura serà recordada per la calor, l'ambient festiu i els kilòmetres gaudits i patits entre els seus paratges privilegiats. Una vegada més, els boscos i corriols del Bisaura han posat tothom a lloc ii Laia Díez han estat els corredors més complets de la jornada i s'han imposat a la prova reina de 56 quilòmetres.Més de 1.300 atletes amb ganes de gresca han pres la sortida en alguna de les tres curses i han gaudit de valent dels desnivells i els racons màgics del Bisaura. El Trail del Bisaura de 56 kilòmetres i 3.800 metres de desnivell positiu, ha arrencat encara de nit amb el foc delsi ha estat un autèntic espectacle. En categoria masculina Gerard Morales partia com a favorit, però de seguida ha vist que Pau Moreno tenia un punt més a les cames, sobretot, a les baixades. En una cursa que ha estat com una partida d'escacs, Moreno agafava avantatge als descensos i a les pujades Morales hi connectava visualment. Ara bé, Pau Moreno s'ha imposat a la meta de Sant Quirze de Besora amb un crono de 6h20'14", seguit de Gerard Morales amb 6h24'15" i de, que ha fet una cursa molt sòlida sempre en tercera posició per arribar en 6h37'26".En categoria femenina és un gran dia per les curses de muntanya gràcies a la victòria de Laia Díez. La bagenca, després d'un temps una micaha tornat per la porta gran i ha liderat la cursa d'inici a final. Díez ha guanyat amb 7h19'20" per davant de Manu Vilaseca, que tot just es recupera de la lesió que va patir a la TDS a finals d'agost. Vilaseca ha completat la cursa amb 7h51'42", iha tancat el podi amb 7h57'53".En la resta de curses que han format el programa del Trail del Bisaura 2022, l'emoció i els nervis han acompanyat ben bé fins a la línia de meta. A la Mitja, de 23 kilòmetres amb 1.200 metres de desnivell positiu,i Lluís Ruiz han sortit disparats a disputar-se la victòria. De seguida s'ha vist que Mora tenia les cames més fresques, però en cap moment ha pogut obrir grans diferències sobre Ruiz. Al darrer tram de la cursa semblava que Ruiz es podria apropar i disputar la victòria, però probablement li han faltat kilòmetres. Finalment, Jonatan Mora s'ha proclamat guanyador amb 2h00'09", Lluís Ruiz ha sigut segon amb 2h01'44", i el podi l'han completatque han entrat junts amb 2h06'36".En categoria femenina la lluita ha estat aferrissada i frec a frec entreamb una igualtat extraordinària durant tot el recorregut. S'han jugat la victòria al descens final des delamb triomf per Helena Mercader amb 2h23'36", segona posició per a Clara Vallès amb 2h24'06" i tercera per a Anna Pujol amb 2h25'50".La curta ha estat pura dinamita. Es 450 participants han sortit esperitats al so de la motoserra i els millors han estat, ien categoria masculina i femenina, respectivament.Enguany el Trail del Bisaura ha canviat l'emplaçament amb la pista esportiva com a punt neuràlgic i l'arribada a tocar del Ter. Un gran encert segons han confirmat els participants, ja que a més, la recta de meta tenia un parell de troncs com a obstacle final que els corredors han saltat encantats malgrat patir més d'una rampa i sotregada. Un any més, Elshan omplert la festa de música i els corredors han agraït, sobretot, l'entrega de voluntaris i organització que fan del Trail del Bisaura una de les curses de referència del país.