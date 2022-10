Pedro Martínez no té cap retret cap els seus jugadors

Sarunas Jasikevicius destaca la progressió del seu equip

no ha posat cap però a la victòria del Barça , però tampoc ha fet. El tècnic delha quedat satisfet de la lluita, esforç i mentalitats del seu equip. Tot i que el partit s'ha trencat al primer quart, sobretot per culpa d'un parcial de 5-28, no creu que els primers deu minuts hagin sigut claus. “Han estat superiors tot el partit”, ha dit Martínez. L'entrenador local també ha destacat els intents de reacció del seu equip tot i que han estat força efímers.La setmana vinent serà la primera setmana neta en tota la temporada ja que el Baxi Manresa no jugarà cap partit fins dissabte quan s'enfrontarà a l'. El què no sap Martinez és quan podrà comptar amb els dos jugadors lesionats de llarga durada. Tantcomhan hagut de parar quan s'han volgut reincorporar als entrenaments.Tampoc se sap quan arribarà el substitut de Justin Hamilton . El Bàxi Manresa porta dies treballant el tema ja que dins el club se sabia des de feia temps que el nord-americà volia marxar. El problema és que en aquests moments no és el més fàcil per anar al mercat.El tècnic visitant,, ha s'ha mostrat molt content de la victòria del seu equip i ha volgut felicitar els seus jugadors i els seus aficionats. El lituà ha definit el partit del seus homes com a “molt seriós” i l'emmarca dins el procés de millora que ha de fer el Barça. Jasikevicus ha destacat l'aportació de l'alemany