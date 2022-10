El Baxi Manresa no pot fer res per aturar el Barça (78-101)

Partit sense història al. Elha fet uns bons primers tres minuts inicials però després s'ha vist superat pel. La feblesa interior i el poc encert en el llançament de tres punts han pesat en excés. Al primer quart s'ha passat del 8-2 al 13-30 en només set minuts. La resta de partit ha estat una lluita contra un impossible. Un dels pocs aspectes positius de la nit ha estat que els jugadors manresans. La prèvia ha estat marcada per l' adéu definitiu de Justin Hamilton . La rescissió de contracte ha estat una petició del mateix jugador que no es trobava a gust al Bages a l'estar separat de la seva família. El Baxi Manresa ja li està buscant substitut en un moment en què el mercat presenta força dificultats.ha estat la gran sorpresa del cinc inicial del Baxi Manresa. Al seu costat, hi havia. Per part del Barça, han sortit d'inici Nico Laprovittola, Tomas Satorasnky, Oriol Paulí, Oscar de Silva i Sertac Sanli. Una triangulació entre Dani Pérez, Marcus Lee i Musa Sagnia ha acabat amb una esmaixada del jove jugador bagenc. L'activitat defensiva del Baxi Manresa era bona. I Harding seguia inspirat en atac com en dies anteriors. Dos triples del jugador deposava el 8-2 al marcador (minut 3). La competitivitat de l'equip local ha durat fins aquí. Un parcial de 0-10 capgirava la situació. No només al marcador sinó també a la dinàmica. El Baxi Manresa ja no atacava amb tanta alegria. Poc a poc, la diferència entre els dos equips anava creixent (10-18, minut 7).no ha pogut esperar més a demanar el seu primer temps mort. El partit no ha canviat. Jugada a jugada, el quadre bagenc estava cada cop més lluny de poder competir el partit. El parcial acumulat ha estat de 5-28 per un marcador al final dels primers deu minuts de 13-30.Els manresans han intentat que el Barça no li fes més mal. Un parcial de 5-0 feia que el marcador tingués una altra cara. Els deno estaven tan encertats en atac i els jugadors locals capturaven força rebots sota el seu cèrcol. Això tampoc ha durat massa estona. El màxim de prop que ha aconseguit posar-se el Baxi Manresa ha estat dotze punts en tres ocasions. Novament, laha fet un cop de timó per espantar qualsevol intent de remuntada (22-42, minut 18). Pedro Martínez Martínez ha tornat a demanar minut. En aquesta ocasió, li ha sortit una mica millor que al primer quart. Un parcial de 5-0 feia reaccionar també la banqueta visitant. El nou intent de reacció ha durat fins aquí. Una cavalcada denomés ha servit perquè el desavantatge bagenc estigués per sota els vint punts (29-47).Quedaven vint minuts que podien fer-se molt llargs. El Baxi Manresa intentava que la derrota no fos molt severa. Durant força estona, la distància s'ha estabilitzat a l'entorn dels vint punts.ha sumat cinc punts seguits que servien perquè el Nou Congost pugés uns graus la temperatura. Lee recollia una pilota penjada pel mateix italià per fer el seu segonde la nit. Mica en mica, el Baxi Manresa arreglava el marcador. Els de Pedro Martínez han arribat a posar-se a tretze punts (48-61, minut 27). De nou, el Barça ha premut l'accelerador. A manca de l'últim quart, el 55-74 deixava poc marge per a la sorpresa.I la sorpresa no ha arribat. Les bones intencions del Baxi Manresa no eren suficients perquè els guarismes s'acostessin una mica. Els darrers minuts ja no tenien cap més utilitat que fixar el marcador final. 78-101 final i a pensar enen un partit que pot tenir una gran importància. Caldrà veure si amb alguna cara nova.Incidències: Carlos Peruga, Arnau Padrós i Joaquín García han arbitrat el partit. No hi ha hagut jugadors eliminats.