Els tres alcaldes del Pont de Vilomara víctimes del franquisme ja tenen el seu espai d'honor a l'Ajuntament

Una senzilla però molt emotiva cerimònia a l'i al seu entorn ha fet, finalment, justícia a la memòria de, els tres alcaldes republicans del poble que van ser, els dos primersal Camp de la Bota amb un dia de diferència i el tercer condemnat a unaque li va suposar la mort a presó.A la plaça de l'Ajuntament, l'alcalde, l'erudita, i representants d', eli elhan intervingut per donar el missatge institucional, situar en context els tres alcaldes i llegir el manifest conjunt. Després, s'ha penjat unaa la sala de plens del consistori, on hi ha les fotografies de tots els alcaldes excepte de Brunet i Pifarré, que no se n'han trobat.A l'anecdotari, en el seu parlament, l'alcalde Compàs ha fet una crida al "respecte" de les ideologies perquè això no torni a passar, i ha posat l'exemple del seu besavi, "en un capítol que no coneixia i que m'ha explicat Montserrat Espinalt", que essent de dretes vade l'alcalde Brunet durant el seu procés.L'acte s'ha portat a terme aquest dissabte coincidint amb el 82è aniversari de l'assassinat de. La iniciativa original del grup municipal d'ERC va rebre el suport del PSC i del Grup Independent. L'acte ha comptat amb la col·laboració dei l'