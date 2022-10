per Redacció,

El pivot americà amb passaport croatja no forma part del. Club i jugador han arribat a un acord per acabar la seva relació contractual a petició del jugador, que ha al·legatHamilton va arribar al Baxi Manresa el 14 d'agost per ser una de les peces importants de l'equip, però aquestes darreres setmanes s'ha apartat de la disciplina de l'equip i, finalment, ha sol·licitat la