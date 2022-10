UManresa suma 353 persones més titulades en Ciències de la Salut i Ciències Socials

Aprendre dels errors per innovar i fer avançar la societat

Una cerimònia amb novetats

Reconeixements als millors estudiants

UManresa ja ha titulat 6.814 persones

Les Facultats ded'de lahan celebrat aquest divendres lade la promoció del curs 2022. Després de dos anys de restriccions a causa de la pandèmia, la cerimònia d'enguany ha recuperat totalment la normalitat i s'ha pogut celebrar sense restriccions a la sala gran delen dues sessions: una primera a les cinc de la tarda per als estudis del grau en, que un any més ha comptat amb la presència del cònsol general de França a Barcelona,, i una segona a les vuit del vespre per als graduats en. La promoció 2022 està formada per 353 persones graduades.La padrina de la promoció ha estat, directora de lade la UVic-UCC, liderada pel campus Manresa. La seva lliçó de comiat s'ha titulat Ara comença la veritable aventura de les vostres vides. Endavant!.En la seva intervenció, Carmen Gomar ha dit que l'etapa universitària és un moment que aporta a les persones una "consciència col·lectiva i una consciència de ser persones valuoses". Ha instat els graduats a ser conscients d'aquest valor i de serper contribuir a millorar la societat. Els ha demanat que exerceixin aquesta responsabilitat, que siguin persones proactives, que s'actualitzin per adaptar-se als canvis que pateix la societat i que treballin en equip."Al llarg de la vida", els ha dit, "us trobareu amb, però que poden ser l'inici d'un èxit si s'afronten amb resiliència". Per això, ha afegit, és necessari que cada persona "siguii amb les seves mancances". En el seu missatge, Gomar ha instat aquesta promoció a no tenir por del canvi, a no intentar controlar el futur, a "viure amb la mesura del present, assumint riscos que siguin controlables i a canviar la societat per fer-la millor. Sou capaços de fer-ho. Endavant!".L'alcalde de Manresa i president del Patronat de la, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda als graduats i les seves famílies a l'acte. Aloy ha agraït als estudiants de la ciutat que hagin optat per estudiar a la ciutat. Tenir universitat, ha dit, "és una bona manera de retenir talent". I als que han vingut de fora els ha demanat que recordin i expliquin les bondats "d'una ciutat que des d'ara serà sempre vostra".De la seva banda, el rector de la UVic-UCC,, ha dit que tot i que els nous titulats avui inicien una nova etapa de contacte amb el món real, la graduació no significa el final de l'etapa universitària, perquè tots els nous professionals necessiten actualitzar els seus coneixements per adaptar-se als canvis d'una societat que "evoluciona vertiginosament". Així com Aloy ha convidat tots els nous titulats a considerar Manresa com la seva ciutat, Baños els ha dit que la universitat també serà casa seva sempre que hi vulguin tornar.La cerimònia ha comptat també amb les intervencions dels alumnes. En el cas dels graduats en Fisioteràpia, ha parlat, i en la segona cerimònia, han parlat, graduat en Podologia, i, graduat en ADE. Balaguer ha definit la jornada com "la fi d'un dels trajectes que marcaran la nostra vida" i s'ha referit a la "petita marca que cadascun dels titulats han deixat tant a UManresa com entre els companys". En aquest trajecte, ha dit, "hem guanyat en coneixements i hem perdut pors" gràcies als docents "que ens han exigit, ens han fet reflexionar i créixer com a professionals i com a persones". Mestre ha recordat les amistats fetes i els aprenentatges adquirits durant aquests anys i Garbutt, en un to més d'humor, s'ha referit als canvis que han experimentat individualment en aquest període com a estudiants.A l'acte hi han assistit 296 dels estudiants graduats i els seus acompanyants. Com a principals novetats de la cerimònia, s'hi ha incorporat lade l'acte a la pantalla gran de l'escenari durant l'entrega de diplomes i els parlaments. A més, per primera vegada, l'estudiantat ha lluït unaque els identifica com a graduats.Aquest ha estat el segon any que els nous graduats en Fisioteràpia han comptat amb una cerimònia diferenciada, ja que integren un grup molt nombrós. Hi han assistit 135 dels 165 titulats que integren la promoció. La segona cerimònia ha aplegat 161 titulats i els seus acompanyants.La celebració ha inclòs el lliurament del premi als millor expedients acadèmics de la promoció 2022, un reconeixement que enguany ha estat per a la infermera. Aquest és un reconeixement que atorga el. Pel que fa a la resta de graus, el millor expedient acadèmic de Fisioteràpia l'ha rebut, el d'ADE ha estat per a, el de Mestre d' Educació Infantil per a, el de Logopèdia per ai el de Podologia per a. L'acte ha inclòs també el lliurament de la quarta edició dels, que patrocinaAl grau en Fisioteràpia s'han atorgat dos premis: el primer ai el segon a. Pel que fa al resta de graus s'han premiat els TFG de Mireia Martín Sánchez, graduada en ADE; Mar Lázaro Gel, graduada en Mestre d'Educació Infantil; Nerea Pérez Ruiz, graduada en Infermeria;, graduada en Logopèdia; i, graduada en Podologia.De les 353 persones titulades, 165 s'han graduat en Fisioteràpia, 24 en Logopèdia, 25 en Podologia, 96 en Infermeria, 19 en Mestre d'Educació Infantil i 24 en Administració i Direcció d'Empreses.Amb la promoció del 2022, UManresa ha format 6.814 persones com a graduades i diplomades.