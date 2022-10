Viu la Pedra Seca 2022 ja té guanyadors del premi i exposició permanent

Els guardonats dels Premis Viu la Pedra Seca 2022

Inauguració de l'exposició Viu la Pedra Seca

Aquest divendres a la tarda, laha lliurat els premis i ha inaugurat l'exposicióa lade. A l'acte hi han participat, expert en pedra seca i altres membres del jurat avaluador,, president i secretaria del Consell regulador, i els premiats en cadascuna de les categories.La inauguració ha anat a càrrec de Joan Soler,, regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa,, regidora de Cultura, i l'autor de l'exposició, expert en pedra seca.Elsse celebren des del 1996, i des del 2018 amb una versió renovada per tal de posar en valor el patrimoni cultural de la pedra seca al Bages, tan vinculat a la vinya i el vi.Les dues categories del premi són Pedra Seca, dedicat a lade vinya i altres construccions de pedra seca, i Pedra Viva, on es valoradel patrimoni de la pedra seca al territori que abasten els municipis de la Denominació d'Origen Pla de Bages.Els guanyador de l'edició 2022 del premi Viu la Pedra Seca en la categoriaha estat per l'Espai Pedra Seca a l'entorn delrealitzat per l'. S'ha valorat el conjunt format per les quatre barraques restaurades i tots els elements que ho acompanyen: els marges, bancs, parets i bassa. La rehabilitació ha estat premiada "pel bon nivell tècnic en la col·locació i pel treball de la pedra seca i la integració i unitat paisatgística del conjunt rehabilitat". El premi ha estat de 700 euros.El segon premi en la modalitat de Pedra Seca, premiat amb 400 euros, ha estat per la recuperació de paisatge de pedra seca a la finca d'realitzat pel celleral terme municipal de Manresa. La proposta ha combinat la rehabilitació de marges i una barraca amb la recuperació de conreu de vinya. S'ha valorat la "notable qualitat tècnica i la recuperació de paisatge agrari que és un valor de present i futur".El jurat ha volgut reconèixer amb una menció especial i un premi de 200 euros aper la rehabilitació d'una barraca de vinya a. Es tracta d'una "acurada tasca que ha consistit en rehabilitar una barraca singular que presentava un avançat estat de deteriorament i amenaçava l'esfondrament definitiu", i també per "la reconstrucció d'elements accessoris a la barraca també de pedra seca".Pel que fa a la categoria, el premiat ha estat el projecte educatiu, presentat per l', amb un premi de 400 euros. Aquest ha incorporat iniciatives novedoses com l'"apadrinament d'una barraca de vinya per assegurar-ne la conservació. Ha estat un projecte transversal i participatiu que abasta diversos cicles educatius".L'acte també ha acollit la inauguració de l'exposició Viu la Pedra Seca a la primera planta de la Torre Lluvià, una exposició que situa, explica i valora ladel patrimoni de la pedra seca en l'àmbit de la DO Pla de Bages.L'exposició estarà instal·lada de manera permanent i es podrà visitar dins els mateixos horaris d'obertura de la Torre Lluvià:de 10h a 14h i visites guiades a les 11h i 12.30h.El Bages té un rellevant passat vitivinícola que compta amb el testimoni de 6.500 barraques de vinya i quilòmetres de murs i altres construccions de pedra seca. Fruit d'una època d'esplendor on es van arribar a cultivar. Aquesta responsabilitat ha portat a la DO Pla de Bages a vetllar per la posada en valor del patrimoni de la pedra seca del territori.Gràcies a la col·laboració i complicitat entre entitats, el Consell Regulador ha editat i dissenyat l'exposició i l'Ajuntament de Manresa n'ha adequat i facilitat l'espai.