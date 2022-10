Ferran Verdejo, reelegit com a alcaldable del PSC a Cardona de cara a les eleccions de 2023

per Redacció,

, actual regidor a l'i portaveu del grup socialista al, repetirà com a candidat a l'alcaldia de Cardona pel, a les eleccions municipals de 2023, després de rebre el suport unànime de la militància a l'assemblea extraordinària que la secció local del partit ha celebrat aquest divendres.Els socialistes han posat en valor la tasca realitzada des de l'oposició, en el que s'ha tingut un "" cap al govern municipal, posant sempre l'interès de Cardona per davant d'altres qüestions.El candidat ha assenyalat que està construint una candidatura municipalista que comptarà amb. En paraules del candidat, "estic il·lusionat i preparat per assumir l'objectiu de l'alcaldia després de quatre anys d'experiència al capdavant del grup municipal i formant part del grup comarcal del PSC al Bages".