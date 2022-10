Alumnes francesos són a Sant Fruitós de Bages en un intercanvi amb l'institut Gerbert d'Aurillac

Un grup de 37han visitat aquest divendres l'Ajuntament dei han estat rebuts a la sala de plens per l'alcaldessa,, pel regidor d'Ensenyament,, qui els han donat la benvinguda i els han explicat diferents tradicions i festes del municipi com la Festa de l'Arròs.Aquests joves, que actualment cursen 4t d'i 1r de, han arribat al municipi fruit del projecte d'intercanvi lingüístic, que va néixer ara fa 7 anys, promogut per l'itinerari deque es realitza a l'de Sant Fruitós de Bages.L'objectiu d’aquest intercanvi és alhora lingüístic i cultural i serveix per millorar elde l'alumnat de primer de batxillerat francès i de 4t d'ESO.Durant aquesta setmana els i les joves, procedents delde la ciutat de, viuran a casa de les famílies del poble i deque han optat per participar en aquest projecte, participaran en diferents classes a l’institut i visitaran diferents punts d’interès del municipi com eli també descobriran altres atractius turístics de la resta de Catalunya com Barcelona, Tarragona o Girona.