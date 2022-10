El Baxi Manresa rebrà dissabte el Barça al Nou Congost

Elrebrà el(dissabte, 20.45h. Movistar Deportes) en el darrer duel d'una setmana que ha tingut doble enfrontament. La setmana vinent serà la primera setmana amb un sol compromís per als manresans des que va començar l'actual temporada. Els bagencs hi arriben amb una victòria i dues derrotes. És el balanç contrari que tenen els blaugrana. Serà una nova estació en el procés de maduració d'un equip que necessita recuperar peces i aclarir algunes incògnites.No hi ha novetats en el quadre mèdic del Baxi Manresa. A les habituals baixes des'hi ha afegit de la Justin Hamilton. El nord-americà ja va sercontra eli no hi ha novetats en aquest tema.ja va dir que no esperava poder comptar amb el jugador de cara als propers partits. El Baxi Manresa no ha informat que cap jugador més tingui problemes físics. D'aquesta forma, tot indica que la convocatòria per enfrontar-se al Barça serà la mateixa que en el darrer partit de lahan valorat el derbi d'aquest dissabte davant els mitjans. El senegalès veu una línia ascendent en el seu equip. "Anem millorant i aquest és l'objectiu. Jo també em sento molt bé", ha valorat Badio. Jugar contra el Barça, o qualsevol altre equip gran, és sempre una motivació per a qualsevol jugador i Badio no n'és una excepció. Personalment, l'africà es mostra molt satisfet de la seva progressió en tasques defensives.Lee, al seu torn, ha comentat que també està content amb el seu nivell d'adaptació. "Hi estic acostumat perquè a la universitat també canviem cada any de companys", ha explicat el pivot del Baxi Manresa. Lee ha reconegut que les paraules de Pedro Martínez durant la pretemporada en què el tècnic deia que havia de millorar. Centrat en el duel contra el Barça, Lee creu que "tots els partits es poden guanyar o perdre. La clau passa per fer bé el què toca, mantenir-nos concentrats, aportar energia i jugar el nostre partit,El Barça arriba aldesprés de derrotar ela l'en un partit que va dominar durant trenta-set minuts però que hagués pogut perdre a la darrera jugada. Els blaugrana també tenen problemes en l'aspecte físic.no podrà comptar ni ambni amb. El problema per al tècnic lituà és que tots dos són jugadors formats localment i això l'obliga a recórrer al filial per completar una convocatòria de dotze jugadors. Els joves més habituals són. Però el nigerià és dubte per culpa d'un esquinç i és molt probable que no pugui jugar.Carlos Peruga, Arnau Padrós i Joaquin Garciael partit.