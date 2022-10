Obert el termini perquè les famílies monoparentals de Manresa sol·licitin l'ajut de l'IBI

Presentació de sol·licituds

L'ha obert la convocatòria perquè lespuguin sol·licitar un ajut per al pagament de l'. La finalitat d'aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals i, a més, equiparar la repercussió que té l'IBI en l'economia de les famílies que tenen la consideració de monoparentals. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 de desembre de 2022.Podran sol·licitar l'ajut les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com adels béns immobles corresponents al seu domicili habitual. També aquelles que visquin eni puguin acreditar, mitjançant l'aportació del contracte, que assumeixen el cost de l'Impost sobre béns immobles.La quantia de l'ajuda anirà en funció de l'aplicació d'un barem segons els ingressos anuals de la família i l'ajut pot anarLes instàncies es presentaran al registre de l'(Ctra. de Vic, 16). L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9 fins a 14 h. La documentació per a fer la sol·licitud és fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental i autorització a l'Ajuntament de Manresa d'accedir a les dades d'altres administracions públiques (administració d'hisenda, seguretat social, etc.) amb la finalitat de poder comprovar el compliment dels requisits econòmics.El programa d'ajudes a famílies monoparentals va ser aprovat per resolució el dia 24 d'octubre de 2019.