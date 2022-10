L'accident de, que han bolcat, aquest divendres a les 12 del migdia a l'A-2 a(Baix Llobregat), ha provocat elde l'enllaç d'Abrera amb retencions que han superat els 10 quilòmetres a la, tant direcció Manresa com direcció sud, degut a que s'ha tallat totalment el trànsit durant més de quatre hores i s'ha desviat per l'El desviament del trànsit per l'AP-7 ha comportat que aquesta via també s'hagi col·lapsat i elsdurant quatre hores. A les 4 de la tarda s'han pogut, un per sentit, però les retencions a la C-55, a 3/4 de 5 de la tarda, són de 5 quilòmetres i mig en sentit nord i de 3 quilòmetres en sentit sud.A banda l'afectació a la C-55, l'accident tambéde 4 quilòmetres i mig a l'A2 en direcció Barcelona i de 4 quilòmetres en tots dos sentits a l'enllaç entre l'A-2 i l'AP-7.