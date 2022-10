Manresa se suma al Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria

Una millor senyalització

Institucions i entitats de Manresa vinculades al món de la salut se sumen un any més al, que se celebrarà aquest diumenge, 16 d'octubre, amb l'objectiu d'informar i de formar la ciutadania sobre com actuar davant d'una emergència d'aquest tipus. La iniciativa s'emmarca en el projectei està coorganitzada per institucions i entitats del territori vinculades al món de la salut com són la, la, el(SEM), la(TSC), el(CCR), l'(ICS) Catalunya Central i l'Durant aquesta setmana, les entitats promotores difondran un vídeo per conscienciar i formar la ciutadania en reanimació cardíaca. S'hi visualitza una escena, situada al centre de Manresa, en què una. A partir d'aquí es mostren tots els passos que s'han de seguir per fer la, com avisar els equips d'emergències i utilitzar el desfibril·lador. El vídeo també es projectarà a les pantalles d'urgències i consultes de l', a les de la FUB - UManresa i a les pantalles que hi ha a les zones de bars i restaurants als. Així mateix, eltambé el compartirà pels seus canals.L'Ajuntament de Manresa ha senyalitzat enguany els carrers propers als(DEA) per tal que la ciutadania els pugui localitzar amb més celeritat. Actualment hi ha 37 desfibril·ladors distribuïts per la ciutat. D'aquests, 20 són exteriors, 12 en interior d'edificis municipals i 5 en cotxes de Policia Local i Protecció Civil. El darrerexterior s'ha instal·lat al barri de Bellavista. A més a més, properament s'incorporarà un sistema GPS a cada aparell per tal que els serveis d'emergència puguin localitzar amb més rapidesa a on s'està utilitzant.Des de l'Ajuntament de Manresa també s'ofereixenen els quals es donen nocions bàsiques de reanimació, amb una part pràctica pels participants que vulguin fer la simulació. Així mateix,i l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central també tenen programes de formació adreçats a professionals de medicina i d'infermeria per actuar davant d'una aturada cardiorespiratòria. L'objectiu és assegurar l'actualització de coneixements de tot el personal i garantir la seva correcta formació.