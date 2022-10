L'Escola Agrària de Manresa programa quatre cursos i tallers per als mesos d’octubre i novembre

Participació a Ecoviure

L'té a punt quatre nous cursos de formació continuada que es faran durant aquest mes d'octubre i el de novembre, i que tractaran diferents qüestions d'interès per als professionals del sector agrari. El primer començarà el dia 19 d'octubre i està centrat en la. Els participants aprendran a comptabilitzar bé els costos que genera l'activitat, optimitzar-los i assegurar-ne la viabilitat i continuïtat.El dia 25 d'octubre començarà un curs d'. En aquest cus s'ensenyaran les eines necessàries per mantenir els cultius hortícoles amb menys problemes sanitaris i fer que siguin més resilients.seran el tema central del curs que començarà el dia 2 de novembre. S'hi treballaran aspectes com la il·luminació natural, el respecte pels temps d'engreix i la llibertat de moviments dels animals, elements clau en la cria de pollastres ecològics.Per últim el dia 8 de novembre començarà un curs sobre, on s'explicarà com l'energia fotovoltaica pot contribuir a reduir costos i generar ingressos a la finca i s'ensenyarà a avaluar si la inversió en renovables representa una oportunitat econòmica i d'acció climàtica.Tots els cursos tenen un preu de 32 euros i les inscripcions poden fer-se en aquest enllaç D'altra banda, l'Escola Agrària de Manresa participarà a les jornades professionals d'amb l'organització de dues jornades, el proper dimecres 19 d'octubre. La primera es farà de 9 del matí a 1 del migdia a les instal·lacions de l'escola a l'edifici FUB i s'hi parlarà de les instal·lacions compartides per a productors agraris, els escorxadors i els obradors. S'explicarà què són, com funcionen i es podrà conèixer les experiències de l'de la Catalunya Central i de l'obrador compartit L'Obradora, amb visites in situ a aquests dos espais.A la tarda, es farà una jornada en línia sobre la biodinàmica i l'ús de coure a la vinya. Les inscripcions per a aquestes dues jornades poden fer-se al web d'Ecoviure . Aquestes jornades formen part dels actes de la Setmana Bio, que se celebra a tot Catalunya entre el 15 i el 23 d'octubre.