CaixaBank celebra la Setmana Social a la Catalunya Central amb 32 activitats de voluntariat

per Redacció,

Empleats, familiars i clients dei les seves filials, amb la col·laboració activa de, participaran durant els pròxims dies en la Setmana Social a la Catalunya Central, organitzada per l'entitat per fomentar la col·laboració amb iniciatives socials a través de 32 activitats de voluntariat a les comarques del Bages, Berguedà i Osona.En total, lacompta amb una programació de més de 2.300 activitats de voluntariat, distribuïdes per tot l'estat, que es celebraran des de demà dissabte, 15 d'octubre, fins al proper 23 d'octubre.Després de dos anys sense poder celebrar-se a causa de la pandèmia, aquesta nova edició de la Setmana Social es desenvolupa sota el lema Tots Compten Amb Tu i suma el suport de gairebé 900 entitats socials () que ajudaran que les activitats de voluntariat arribin a totes les províncies de l'Estat.En l'edició actual, cal destacar la col·laboració amb laper organitzar un partit de basquet inclusiu. A més, aquest dissabte es durà a terme una activitat mediambiental en companyia d'infants de l'entitatde Berga, en la que es es plantaran diferents espècies d'arbres en una zona cremada del parc natural de Montserrat. A Torelló, els voluntaris acompanyaran a una caminada als avis i avies de la Residència de Torelló.