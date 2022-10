El CETIM renova la seva junta de govern, que està encapçalada per l'enginyer Jordi Valiente

El(CETIM), amb seu a, ha renovat la seva junta de govern, que durant els propers quatre anys estarà encapçalada per l'enginyer. Valiente ocupava fins ara el càrrec de viedegà i pren el relleu d', que ha encapçalat l'entitat durant els darrers vuit anys. En presentar-se només una candidatura, no ha calgut celebrar eleccions.La junta encapçalada per Jordi Valiente té com a integrantscom a vicedegana;com a vicedegà;com a secretari;com a interventora;com a tresorer, icom a vocals.Nascut l'any 1975, Jordi Valiente Prat ési Màster en Gestió del Risc. És col·legiat al CETIM des de l'any 1999 i des de l'any 2014 ha estat membre de les diferents juntes de govern. És gerent de l'empresa d'enginyeria, que ofereix serveis professionals d'enginyeria en els sectors de la indústria i els grans esdeveniments arreu de l'Estat. L'empresa l'integren un equip multidisciplinari de catorze persones i té oficines a Manresa i Barcelona.La candidatura de Jordi Valiente es presenta com a continuadora de la tasca portada a terme els darrers anys, però amb la voluntat d'adequar-la a la situació actual. La seva línia de treball girarà al voltant de tres eixos:, i té com a principal objectiu defensar i oferir serveis a aquest col·lectiu de professionals, integrat per més de 1.200 persones de totes les comarques de la Catalunya Central.També es voli també entre les noies, amb la voluntat de despertar el seu interès per l'enginyeria i atraure talent cap a aquests estudis, que tenen una gran demanda en l'àmbit professional. En aquest sentit el CETIM ja té diversos projectes iniciats i es preveu posar-ne en marxa de nous durant aquests primers mesos de mandat.Un altre dels objectius de la nova junta serà intensificar les converses amb laper tal de recuperar ela l'escola de Manresa. Aquests estudis es van deixar d'impartir fa uns anys però la gran demanda d'enginyers elèctrics per part de les empreses fa necessària la seva recuperació.