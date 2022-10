Afectacions de trànsit per la 17a edició de la cursa de 10Km Urbans de Manresa, aquest diumenge

Tot està a punt per a la celebració aquest diumenge de la 17a edició de la cursa dels, que també serà escenari del. També hi haurà una cursa de 5 quilòmetres i la cursa de Promoció de 1.000 metres.La cursa tindrà un nou recorregut homologat per la, amb sortida i arribada al, que provocarà una sèrie d'afectacions al trànsit.A partir de 2/4 de 8 del matí, per, es realitzaran talls de trànsit a la carretera de Vic, entre plaça Prat de la Riba i plaça Bonavista en sentit centre ciutat, i al carrer Sallent, entre plaça Prat de la Riba i carrer Castelladral en sentit centre ciutat.De 3/4 de 10 a les 11 del matídels vials afectats pel nou recorregut de la cursa: passeig Pere III, entre muralla Sant Domènec i plaça Bonavista; carrer Guimerà, entre el passeig de Pere III i muralla del Carme; carretera de Vic, entre plaça Prat de la Riba i muralla del Carme sentit centre ciutat (es mantindrà el trànsit de vehicles en sentit sortida ciutat); plaça Prat de la Riba; carrer Sallent, entre el carrer Castelladral i plaça Prat de la Riba sentit centre ciutat; muralla del Carme, entre la carretera de Vic i el passeig de Pere III; muralla Sant Domènec, entre el passeig de Pere III i plaça Valldaura; muralla Sant Francesc, entre plaça Valldaura i passeig del Riu; passeig del Riu, entre muralla de Sant Francesc i plaça Mil·lenari; carretera de Sant Joan, entre plaça Mil·lenari i camí de Rajadell, i carretera de Cardona, entre carrer Miquel Martí Pol i Muralla Sant Domènec.El servei de transport públic urbàes veurà afectat en la LF Festius (L6-L7) i la L8 Perimetral–Estacions, consulteu recorregut i parades afectades a l'app Bus Manresa, a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50.