Una obra de teatre de sensibilització de la salut mental aterrarà a Cardona diumenge

Sinopsi de l'obra

En el marc dels actes de la Setmana de la Salut Mental, l'organitza aquest diumenge, a 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Municipal, l'obra de teatre La dona del tercer segona, que protagonitza l'actriu. L'entrada és gratuïta.Es tracta d'unsobre la història d'una dona de cinquanta anys i explica, davant la seva comunitat de veïns, un fet relacionat amb les malalties mentals i amb l'estigma que arrosseguen les persones que en pateixen alguna.A l'escala hi ha una reunió. La dona del tercer segona no sol assistir a aquestes reunions però avui creu que hi ha de ser; per això ha hagut de plegar abans del súper on treballa. Ha d'explicar una cosa important a les veïnes i veïns. Ha de demanar un favor incòmode, difícil de concedir. Un favor relacionat amb l'que arrosseguen les persones amb algunaPosteriorment a l'obra, hi haurà un breu fòrum-debat conduït pel psicòleg clínic cardoní, on es parlarà sobre trastorns mentals.