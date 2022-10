Covisa Manresa i Penya Esplugues es jugaran el liderat dissabte al Pujolet

La temporada fa molt poc que ha començat i aquest dissabte elja viurà un partit de màxima rivalitat amb la visita del sorprenent líder de la competició, el, aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda. Un Esplugues,, encapçala la classificació amb els mateixos punts que el, però amb millor diferència de gols. Manresans i espluguins es jugaran el liderat en aquest partit.El Penya Esplugues ha sorprès en aquest inici de temporada. Ara es troba exactament amb el mateix bagatge que els manresans amb quatre victòries i un empat. Ha guanyat ai a la pista de l', mentre que a casa seva ha empatat amb eli s'ha imposat al, aquest últim dissabte passat.En el conjunt de, el partit arriba després de la victòria a Eivissa dissabte passat donant la volta al marcador en els últims dos minuts, i els triomfs al Pujolet davant els potents. Això, sumat a l'empat a Canet a la primera jornada, li dona els 10 punts a la classificació.En la diferència de gols a favor i en contra, el Penya Esplugues compta amb dos gols més que els manresans (21 -19 ) Per tant, es constata un equilibri ofensiu entre els dos conjunts i també amb els, 10 per l'actual líder i 13 els del Pujolet.A les files de l'Esplugues hi ha diversos jugadors amb experiència i veterania, entre ells, recentment fitxat de l'Hospitalet.A l'equip manresà es troba la totalitat de la plantilla en. El repte és mantenir la línia de victòries a casa. Pel Pujolet ja han passat aquesta mateixa temporada equips d'alt potencial com l'Hospitalet Bellsport o Nueva Elda. S'espera doncs un gran partit entre el primer i segon classificat de la lliga.