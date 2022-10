Diumenge tornarà la Cursa de Castelltallat amb una secció nova

Ambient de pagès, organitzada per gent de la zona, latornarà aquest diumenge a recórrer els boscos, muntanyes i serres del Bages més profund. En aquesta edició s'han incorporatdins el recorregut. Hi haurà dues seccions més de corriols per dins el bosc i es pot triar entre la curLa cursa començarà a les 10 del matí davant delde. Els participants estan convocats de 9 a 3/4 de 10 per fer la recollida de dorsals i inscripcions el mateix dia. L'esdeveniment dona tres hores a tots els atletes per completar el traçat. La cursa de muntanya de Castelltallat es caracteritza per ser unper pistes forestals, però en els últims anys s'ha anat incorporant trams nous com el de la, que el fan un pel més lent, però més divertit i exigent.Aquest any hi ha unaen el quilòmetre cinc, on els corredors s'endinsaran a una zona boscosa de la serra de Castelltallat. En els 14 quilometres que té la cursa hi hauranamb líquid i sòlid per aprovisionar la gent.Com ja és costum. hi haurà un final de festa on tots els corredors podran gaudir d'un. A part, tots els participants tindran una samarreta de record d'aquesta edició i una bossa de corredor on trobaran ous de la Casa Coll, producte d' Agrofresc, vals de descompte i moltes més coses.Castelltallat és la primera de les dues curses d'aquest format de curses de la zona. La segona cursa és la(Sallent) el dia 27 de novembre. A Castelltallat hi ha l'opció de fer el recorregut de 10km i el de 14km. Les inscripcions ja estan obertes i les places estan limitades.