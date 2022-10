«Manresa En Comú Podem entrarà a l'Ajuntament i serà imprescindible per decidir el nou govern»

Vespre d'optimisme aquest dijous al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 21, de Manresa. Una trentena llarga de militants i simpatitzants dei des'han aplegat en lacompartit que estrenen sota la marca compartida deamb la voluntat que "sigui l'espai físic de l'espai ideològic que mai no ha deixat d'existir a la ciutat", segons ha reivindicatUn espai i una unió entre les dues forces que anirà més enllà de la propera. "Ens entenem molt bé, fins i tot ens fem ullets", bromejava l'exdiputada d'ICVamb el podemita. De fet, l'espai ja fa mesos que està acabat, "però no trobàvem el moment per fer l'acte d'inauguració".Ana Querol, que serà la candidata a l'alcaldia de Manresa per la coalició,, regidor de Navarcles i coordinador de la formació a la Catalunya Central, i el portaveu d'En Comú Podem al Parlament,, han estat els encarregats de dirigir-se als assistents."Manresa En Comú Podem entrarà a l'ajuntament i amb la nova situació política en què estem immersos, segur queper decidir el nou govern" ha afirmat el diputat amb l'asseveració de la candidata, mentre ha explicat les complicacions de la política catalana amb laEl nou espai "que tindrà un horari que encara hem de concretar", s'estrenarà al públic el proper 22 d'octubre, en el marc de l'amb una taula rodona sobre sobirania alimentària amb en Jordi Parés, Salvador Torres i la Fàtima Brunet.