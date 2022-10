El Lab 0_6 torna a obrir els dissabtes amb una proposta de ciència en família

ha tornat a posar en marxa aquest mes d'octubre la proposta Ciència en família, que obre les portes de l'espaial públic familiar tots els dissabtes al matí. Es tracta d'una proposta que va deixar de funcionar l'any 2020 a causa de les restriccions per lai que dos anys i mig després torna i ho fa a les noves instal·lacions del Lab a l'edifici FUB4 - UEducació.Ciència en família permet que infants de 2 a 8 anys puguin jugar, experimentar i resoldre, de manera autònoma, les propostes amb reptes de ciència i experimentació que ofereix aquest espai educatiu, creat amb l'objectiu d'. La visita inclou tant les propostes del Lab 3-6 com les del Lab 6-8. Més endavant s'hi sumarà l'espai, ubicat a l'escola bressol, i pensat per als nens i nenes més petits.Ciència en família és una activitat d'una hora i mitja de durada que es pot fer els dissabtes en un primer torn de 10 h a 11.30 h i en un segon de 11.45 h a 13.15 h. Per assistir-hi és imprescindible fer una inscripció obligatòria. El preu de l'activitat és de 6,50 euros per infant.Les visites familiars al Lab 0-6 es van posar en marxa l'any 2015. Des de llavors hi han passat, de les quals 3.692 eren nens i nenes i la resta, adults acompanyants.