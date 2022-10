El teatre Conservatori de Manresa acollirà dissabte en concert de la Ludwig Band

Eldeacollirà aquest dissabte a les 8 del vespre un concert de la, un grup nascut a Espolla (Alt Empordà) a finals del 2017 i que fa poques setmanes van guanyar ela la millor lletra de cançó en català amb S'ha mort l'home més vell d'Espolla.La Ludwig Band sonaamb heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants. Temes potser quotidians, potser no tant, amb girs inesperats i secrets que es descobreixen amb l'escolta.El 2021 van arribar amb una nova referència sota el braç titulada La mateixa sort, el seu segon LP que hani a causa de la impossibilitat de girar l'anterior disc per la pandèmia. Aquest treball és la consolidació del so del grup en l'escena catalana i és que en època de bits i autotunes la Ludwig Band és com una banda de les d'abans.Lesper veure la Ludwig Band tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i escoles de música i 6 euros amb Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet