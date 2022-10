Navàs arribarà aquest cap de setmana a la seva 90a Fira de Tardor

El comerç local, l'artesania, la cultura i la sobirania alimentària seran els quatre eixos des dels quals pivotaran tots els actes programats per la Fira de Tardor de Navàs , que se celebrarà aquest cap de setmana del 15 i 16 d'octubre.El programa d'actes de la fira començarà amb la campanya, amb la participació de 68 establiments, l'objectiu de la qual és fer promoció del comerç i serveis locals, i s'hi podrà participar del 7 al 16 d'octubre.El divendres hi ha prevista la inauguració de la, l'exhibició dea l'Skate Park i elal Centre Enoturístic del Pla de Bages.El dissabte, la fira començarà amb el, on els botiguers del poble trauran l'aparador davant dels seus establiments. A les 10 del matí es farà lad'uns 5 quilòmetres. El punt de partida serà el Centre Enoturístic del Pla de Bages i es visitaran les vinyes de Navàs, on laexplicarà diferents feines de la vinya i es podrà gaudir d'una degustació dei formatges de. Les inscripcions s'han de fer a la OAC de l'Ajuntament.A les 12 del migdia, a la plaça de l'Església es podrà gaudir delamb tapes i vins de proximitat de La Diferenta, Exibis, Vinyas d'Empremta, Cal Music i CE Navàs amb música deA la tarda,portaran activitats infantils per a totes les edats al carrer de l'Església, amb berenar popular. A la plaça de l'Església, a 2/4 de 8 del vespre es farà el lliurament de premis del VII, i a les 8 començarà el, on es podran degustar vins, formatges, tapes i cervesa de proximitat amb La Diferenta, Exibis, Vinyas d'Empremta, Artium, Cal Music i Les Olles de Mura, amenitzat amb música d', el duet format per Rai Bonvehí (teclat) i Ivette Santamaria (veu i cajón) que oferiran un directe elegant i ple de lirisme que transita per diversos estils de música negra versionant artistes com Alicia Keys, Eric Clapton o Lenny Kravitz.Però això no és tot, al Casal Sant Genís hi haurà la funció de l'obra deAmb els pixats al ventre organitzat pel, i a la plaça de la Cooperativa i Escola de Música, una nova edició del, el Festival de la Xarxa de Pobles Creatius amb la representació de tres comèdies.El plat fort de la Fira de Tardor serà diumenge, amb un centenar de parades d'artesania i alimentació a la plaça de l'Ajuntament. Al matí tornaràamb tastos de formatges de Cal Music, vins de la Diferenta, xocolates de Cacau Pastisseria, olis de l'Escola de Vitivinicultura del Bages i la presentació de la campanya. També es podrà gaudir de diverses. Durant el matí s'han programat diferents activitats:, exposició de fotografies del, exhibició de, mostra deamb l'... I a la tarda,amb l'espectacle infantil En patufet i els seus pares, i l'audició de sardanes amb laque estrenaran la sardana La Plaça, deamb l'Eltambé obrirà portes per la fira dissabte i diumenge de 10 a 14h i de 16 a 19h per qui vulgui anar a visitar-lo. El divendres 14 d'octubre el centre acollirà el Wine&Music Stories amb el músicambi el sommelier. La reserva d'entrades es pot fer a aquest enllaç Després de la programació de la Fira de Tardor, arrencarà a Navàs una altra proposta que té molt bona acceptació, el, el tast de tapes amb productes ecològics i de proximitat, de l'11 al 27 de novembre, en què hi participaran nou restaurants del poble.