L'òpera «Dido i Aeneas» de Henry Purcell arribarà diumenge al Kursaal

per Redacció,

i l'portaran aquest diumenge, 16 d'octubre, a les 6 de la tarda, alla seva versió de Dido i Aeneas de, una de les òperes del barroc més reconegudes. El muntatge, dirigit peri d'una hora i deu minuts de durada, està interpretat per(mezzosoprano),(tenor),(soprano),(contratenor),(soprano),(mezzosoprano) i(tenor).La literatura i la música han contat innombrables vegades la història de: una història d'amor i abandonament entre lai l'. El compositor anglès Henry Purcell estrenà aquesta òpera a Chelsea el 1689, donant una versió de gran impacte visual: el mite narrat peres dilueix i confon en la faula, amb bruixes i aparicions màgiques en una atmosfera onírica concorrent en la creació d'una exquisida òpera de cambra, immersa en la voràgina de la poètica barroca de les meravelles.Cor de Teatre s'uneix per primera vegada amb l'Orquestra Barroca Vespres d'Arnadí, una formació que ofereix versions plenes d', utilitzant instruments i criteris històrics.Aquesta nova versió de Dido i Aeneas es va estrenar el passat 2021, dins la 17a edició delde Banyoles.Lesper veure Dido i Aeneas tenen un preu de 32 euros (30 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet