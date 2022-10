La UPC Manresa organitza un taller per aprendre a fer jocs per al mòbil

L'(EPSEM) de la- BarcelonaTech (UPC) organitzarà el proper dilluns de 4 a 6 de la tarda el taller Fes un joc per al teu mòbil amb App Inventor alManresa. El taller, que és gratuït, està dirigit a alumnat de secundària.Amb el taller Fes un joc per al teu mòbil amb App Inventor els alumnes s'iniciaran en elrealitzant el joc del tres en ratlla per mòbil amb aquesta app, una manera de programar fàcil i intuïtiva, que permet fer aplicacions divertides i descobrir alguns aspectes de la informàtica.Per participar en el taller cal tenir un compte de Google i un mòbil (preferiblement Android, amb permisos per a instal·lar apps). Cal apuntar-se a aquest enllaç El taller està emmarcat en la, una iniciativa europea, que se celebra del 8 al 23 d'octubre i que té com objectiu acostar la societat a la programació i l'alfabetisme digital d'una manera simple i divertida.