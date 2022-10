Iglesias Moda compleix cent anys

L'ha reconegut aquest dijous al migdiacom ade la ciutat, una distinció que té l'objectiu de posar en valor el comerç local de Manresa i la seva singularitat, així com l'emprenedoria, l'esforç i el servei de qualitat i proximitat que ofereixen. Es tracta del quart comerç que es reconeix després que el novembre de l'any passat es distingís l'Herboristeria Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) i Casa Sabaté (1921) L'acte ha tingut lloc a la Sala de Columnes, amb la presència de l'alcalde de Manresa,, i de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,, que han rebut, actual propietari i net del fundador, i li han entregat una rèplica de l'per commemorar el centenari. Han assistit també a l'acte una dotzena de treballadors de l'establiment., nom original del negoci, va obrir portes a Manresa el 1922 al carrer Urgell, 26. El 1926 es va ampliar el negoci, que es va establir a la plaça Clavé, on encara obre portes cada dia.Els magatzems van ser fundats per Valentí Iglesias Guiteras, avi de l'actual propietari, que fins aleshores venia teixits per la comarca. Estava casat amb. Va ser un gendre seu,, casat ambi conegut encarregat de la merceria, qui va agafar-ne el relleu als anys 60, ampliant la gamma de productes cap a la confecció, la camiseria, el punt i sobretot cap a les peces d'abric, especialitat que encara perdura.Actualment la botiga és dirigida per Valentí Cardona Iglesias, sota el nom d'Iglesias Moda_DStil (és un grup de compra, que presideix Cardona, que consta de vuit botigues establertes a tot el país, agrupades amb l'objectiu de competir millor).Continuen pujant cada dia la persiana a la plaça Clavé i, en paral·lel, s'han adaptat als nous temps creant un e-commerce i un multibrand Store (multi marca de moda de gamma mitja) que arriba a tota la península. També mantenen una gran activitat a les xarxes socials.