Sant Vicenç de Castellet convoca quatre places d'agent de la Policia Local

Millores aplicades

L'ha convocat quatre places d'agent de laaquest octubre. El consistori reforçarà la plantilla amb la incorporació d'aquestes quatre noves places, una de les quals estarà reservada per a una dona. Lapretén continuar el procés per estabilitzar la plantilla i professionalitzar el cos i es preveu que les proves d'accés siguin a finals d'any.Per primera vegada, es compta amb més agents formats que interins i, en aquest sentit, dos agents que van passar proves de selecció anteriors han estat derivats a l'per completar la seva formació. El proper curs l'Ajuntament hi enviarà una tercera persona.En aquest mandat, l'Ajuntament ha reforçat el cos de la Policia Local amb l'adquisició d'un nou vehicle, la instauració de la formació de pràctiques de tir, la renovació del material (s'han canviat les pistoles) i la recuperació de les juntes locals de seguretat. La darrera ampliació de la plantilla es va fer l'any passat i va permetre. A més, està en marxa el procés de selecció d'un caporal, via mobilitat interadministrativa, i es convocarà una segona plaça de caporal via interna el proper any.