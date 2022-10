Èxit de participació en la segona competició de cal·listènia del Bages

El streetworkout deldeva ser l'escenari, diumenge passat, de la segona edició de la competició dedel Bages, que ja s'ha convertit en un punt de trobada per als amants d'aquest esport. Els valors d’aquesta disciplina, que es basa en l’esforç i el companyerisme, es van poder veure durant la jornada on es va crear unmés que no pas de rivalitat. L'activitat estava emmarca en els actes de laAquesta edició ha tingut com a novetat la realització de la primera competició en, un fet que denota que aquest esport a l'aire lliure té cada dia més adeptes. En fèmines s'ha endut el primer premi la, la plata ha estat per lai la tercera posició per laEn categoria freestyle els guanyadors han estat el Nico Escudero, eli l'i en categoria de resistència els premis han estat per l', eli l'La matinal ha estat amenitzada amb la música dede Rapologia de l’emissora municipal.La Setmana Jove acabarà aquest divendres 14 d'octubre amb el concert jove al pavelló d'esports amb. Les entrades es poden comprar per 3 euros anticipadament a la web de l'Ajuntament o per 5 euros a taquilla.Latambé ha inclòs un taller de cuina coreana, una sessió de metavers amb ulleres de realitat virtual i el torneig de 12 hores de futbol sala que s'ha celebrat aquest dimecres.