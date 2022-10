La Policia Local de Manresa porta sancionats aquest any 221 conductors de patinet elèctric

A una velocitat màxima de 25 km/h, i sempre per la calçada o carrils bici

La Policia Local de Manresa ha obert en el que portem d'any més de 220 denúncies a conductors de patinets elèctrics per incomplir la normativa específica de circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal. En concret, des de l'1 de gener fins al 30 setembre de 2022, els agents del cos municipal han sancionat 221 conductors d'aquest tipus de vehicles, cosa que significa una mitjana de 25 denúncies al mes.La majoria de denúncies, un 53% del total, són per circular en patinet elèctric per voreres o zones de vianants, una acció especialment prohibida per la normativa, que estableix que aquests tipus de vehicles han d'anar per la calçada o pels carrils bici.Altres motius d'infracció són no obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de vehicles; transportar acompanyants en el patinet (només hi poden circular una sola persona); circular per l'andana central del Passeig Pere III, i conduir amb els auriculars a les orelles, entre d'altres.La meitat de les denúncies, 104, s'han posat durant campanyes específiques de la Policia Local que es duen a terme durant períodes temporals concrets, mentre que la resta s'han produït fora d'aquestes campanyes. Els punts de la via pública on s'han posat més denúncies són el passeig Pere III, la carretera de Vic, la plaça Espanya, Crist Rei, la plaça Sant Domènec i el carrer Àngel Guimerà, entre d'altres.Els vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals s'inclouen els patinets elèctrics, són vehicles d'una o més rodes moguts per un motor elèctric que poden assolir una velocitat d'entre 6 i 25 km/h. En pocs anys, han passat a ser un mitjà de transport urbà consolidat amb una normativa pròpia.L'edat mínima per conduir un patinet elèctric és de 16 anys i no poden portar acompanyants. Només poden circular per calçades i carrils bici i, per tant, no està permès que circulin per voreres ni per zones de vianants.Tampoc no es permet circular amb auriculars o parlant per telèfon. A més a més, es recomana portar casc i, a la nit o en situacions de visibilitat escassa, cal portar llums i roba reflectant.L'Ajuntament de Manresa ha emès un comunicat en què recorda que, com en qualsevol altre vehicle, la persona que condueix un VMP té l'obligació de sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues i seguir les normes generals de circulació, ja que amb la fixació de la regulació, els VMP passen a ser considerats vehicles en tots els sentits.En aquesta línia, la DGT també ha establert quins són els patinets elèctrics que es consideren VMP i, per tant, estan sotmesos a aquesta normativa, i quins en queden fora. Un dels conceptes que serveixen per diferenciar-los és la velocitat. Els patinets que no superen els 6 km/h estan considerats joguines i no estan sotmesos a la regulació, mentre que els que agafen una velocitat d'entre 6 i 25 km/h com a màxim són els que estan considerats VMP. Aquells patinets que superen els 25 km/h tenen consideració de ciclomotor (fins a 45 km/h) i també poden tenir consideració de motocicleta (si superen els 45 km/h). En aquests casos, cal inscriure'ls a Trànsit, quedant sotmesos a la mateixa normativa que ha de seguir un ciclomotor o una motocicleta. Un altre dels conceptes clau és l'alçada del seient. Per ser considerat un VMP el seient no pot superar l'alçada de 54 cm.