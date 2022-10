Adriana Delgado aplega 200 persones en la seva renovació com a alcaldable d'ERC a Sant Vicenç

Unes 200 persones van omplir la sala dedeen l'acte de presentació de la candidata d'a les municipals 2023, l'actual alcaldessa,, en el marc de les VII. Delgado va estar acompanyada per la resta de regidors republicans,, que van explicar la feina feta durant aquest mandat, marcat per la pandèmia.Els cinc membres del grup municipal d'ERC, que lidera el govern municipal, van explicar la feina feta al capdavant de l'Ajuntament, la "" durant la pandèmia i les "" que estan portant a terme i volen fer en el proper mandat. Durant l'acte van parlar de la reducció del 50% de les ocupacions de pisos, les sancions per incompliment de les ordenances, els acords signats per tenir habitatges socials, la recuperació de l'activitat cultural i esportiva, les obres del talús de la Balconada i la rehabilitació dels carrers Barcelona, Armengol i Castellet, la millora en la contractació, les millores a centres educatius, el projecte de la piscina coberta, el nou servei de jardineria, la redacció del nou POUM, la zona grana i els Plans de Reactivació Econòmica i Socials, entre moltes d'altres.ERC, amb Adriana Delgado al capdavant, "volper a les persones, les empreses i les entitats, transformar les places, els carrers, els equipaments i l'espai públic com a punts de trobada i activitats de les persones, transformat internament l'Ajuntament, a nivell de personal, d'administració electrònica i d'atenció ciutadana, transformar l'status quo per fer les coses diferents, de fons i amb estabilitat, i transformar el país perquè tothom tingui millors i igualtat d'oportunitats".La presentació va comptar amb la presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,, reforçada amb la remodelació del Govern català, que va confirmar la feina feta per ERC al capdavant del consistori santvicentí i "la solvència i capacitat" de la candidata Delgado, i es va posar al servei de l'Ajuntament, del municipalisme i el republicanisme., president de la secció local, va donar la benvinguda a les Jornades Independentistes Memorial Jaume Masats, i va recordar l'"injust judici" a què s'ha sotmès l'alcaldessa per permetre dos debats al Parlament quan era membre de la Mesa, i que "passi el que passi és i serà la candidata d'ERC Sant Vicenç".En acabar la xerrada, es va fer una botifarrada, que va comptar amb l'ajuda de l'entitat, i un concert del grup de música bagenc