Dos musicals d'MTM recolliran fons per a persones amb autisme

El(CR TEA CC) organitza una doble funció de musicals amb l'objectiu de recollir fons per a les activitats de suport a la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies.Eldeacollirà, aquest diumenge 16 d'octubre, El Rei Lleó, a les 12 de migdia, i Spamalot, a les 7 de la tarda. La iniciativa és possible gràcies a la col·laboració desinteressada de(MTM), que ha produït els dos muntatges amb alumnes de la seva escola, i d'ICL Iberia, que ha contractat el teatre per a aquest esdeveniment.La interpretació d'El Rei Lleó, anirà a càrrec del. L'obra tracta sobre la història de Simba, un jove lleó que després d'un llarg viatge a la recerca del seu lloc al món, torna a casa per assumir les seves responsabilitats com a hereu al tron del seu poble. La versió d'MTM és una adaptació al català de la pel·lícula de Disney, amb música d'Elton John. La direcció va a càrrec de, amb direcció vocal d'i coreografies d'D'altra banda, el grup d'adults posarà en escena Spamalot, a la funció de tarda. Es tracta d'una adaptació d'una pel·lícula de. Irreverent i divertida, l'obra gira al voltant de la recerca del Sant Grial per part del Rei Artús i els cavallers de la Taula Rodona i de les dificultats que han de superar per tenir èxit en la seva missió. La producció original es va estrenar a Broadway el 2005 i va guanyar tres premis Tony, entre els quals el de Millor Musical. La versió d'MTM es va estrenar el mes de juny passat, sota la direcció deamb direcció vocal d'Agustí Salvador i direcció coreogràfica de Pablo Testa Grosbaum.Lesper a cada un dels espectacles valen 12 euros però es pot comprar un abonament per assistir als dos per 20 euros. Estan a la venda per internet a la web del Kursaal , a la web del CR TEA CC o també a les taquilles del teatre el mateix dia de les funcions. També hi ha l'opció de comprar, a un preu de 10 euros, per a les persones que no poden assistir a les funcions però volen sumar-se a aquesta acció solidària.La totalitat dels beneficis de les dues funcions es destinaran a finançar diferents projectes de l'associació CR TEA CC, que aglutinade les comarques centrals del país. L'entitat els ofereix assessorament, suport i recursos tant en el moment que reben per primer cop el diagnòstic d'autisme del seu fill o filla com en les diferents etapes de la vida de la persona amb aquest trastorn.