El Bages acull el tret de sortida al projecte europeu per crear un màster internacional TIC per a pimes

L'(EPSEM) de la- BarcelonaTech (UPC) va acollir, els dies 4 i 5 d'octubre, els socis europeus del projecte per posar en marxa el, dirigit a la digitalització de les pimes.Una vintena llarga de persones de quatre països que formen el consorci s'han reunit aquests dies aper donar el tret de sortida al projecte col·laboratiu per crear aquest màster internacional.El projecte Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems s'articula al voltant de l'àmbit de lai incorpora aspectes punters com lai la, tots ells elements clau en la digitalització de les pimes. El projecte té un pressupost de 12,5 milions d'euros i està cofinançat al 50% per la. Aquest projecte ha obtingut el finançament de la primera convocatòria del nou programa europeuLa vicerectora de Política Acadèmica de la UPC,, ha participat en aquesta primera reunió, on s'han posat les bases per iniciar el programa de màster internacional col·laboratiu.En el projecte hi participa un, liderat per la UPC. Està previst que s'hi impliquin experts internacionals de cada disciplina que col·laboraran amb els deu socis del projecte.Elvinculat a aquest programa de màster és un tret diferencial de la iniciativa, ja que una de les seves premisses és la captació i la retenció de talent. Les beques es destinaran tant a cobrir el cost de la matrícula del màster com a fomentar la mobilitat internacional d'estudiants entre les quatre universitats membres del consorci. El pressupost del projecte permetrà disposar també d'de darrera generació per impartir la docència.El projecte té una durada de 4 anys, els primers per definir el programa, crear i desenvolupar els materials innovadors i fer la posada en marxa del màster en les diferents universitats. A l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) s'impartirà