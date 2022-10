Els 10Km Urbans de Manresa comptaran amb els millors atletes catalans de la distància

Atletes destacats en la prova absoluta

Categoria masculina

- Xavier Badia (AA Xafatolls): Vigent campió d'Espanya de 5.000 metres llisos en ruta 2022, títol que va assolir a Paterna. Marques de 29'06" en 10.000mll, i 13'52" en 5.000mll.

- Abel Casalí (Avinent Manresa): Bronze català en la milla d'aquest 2022. Marques de 30'03" en 10Km ruta, i 14'25" en 5.000mll.

- Xavier Tomasa (Ironwill Barcelona): Vigent campió de Catalunya de marató el 2022. Marques de 30'27" en 10Km ruta i 1h06'24" en 1/2 marató.

- Pol Guillen (Avinent Manresa): Tot un referent en l'atletisme català, ara als seus 45 anys, encara segueix corrent. a un bon nivell. Campió de Catalunya de la distància el 2007 a Rubí, i el 2012 a Montmeló. Campió de Catalunya Absolut de 5.000mll en dues ocasions. Campió de Catalunya Absolut en 1.500mll en quatre ocasions. És l'atleta que ha guanyat més cops a Manresa, sumant vuit victòries, a més d'altres ocasions que ha estat en els altres esglaons del podi. Marques de 3'40" en 1.500mll, 13'46" en 5.000mll, 29'06" en 10Km ruta.



Categoria femenina

- Meritxell Soler (Avinent Manresa): internacional en la darrera Copa d'Europa de 10.000m en pista a Pacè (França), on va quedar 17a. El passat diumenge va córrer els 20Km de París on va quedar 13a amb 1h09'34". Marques de 15'56" en 5.000mll, 32'34" en 10Km ruta, 1h10'36" en mitja marató (que es el rècord de Catalunya de la distància). Vigent campiona d'Espanya de Mitja Marató en 2022, títol que va assolir a l'Estatal de la distància disputat a Paterna. Campiona catalana de 5.000mll aquest 2022, guanyadora de la Cursa del Corte Inglés 2022, Bombers 2021, i de la Mitja marató de Sevilla 2022, entre altres curses del calendari atlètic. Afrontarà el seu debut en Marató el proper febrer a Sevilla amb l'objectiu de buscar un registre que li atorgui el bitllet per els JJOO de Paris 2024. Correrà la propera setmana la cursa dels Bombers a la capital catalana.

- Mercè Guerra (Avinent Manresa): Bronze català en 3,000 metres obstacles aquest 2022. Una de les millors obstaculistes de la darrera década. Marques de 10'21" en 3.000 obstacles i de 35'06" en 10Km ruta.

- Laia Casajoana (L'Hospitalet Atletisme): Bronze català de 10.000mll aquest 2022. internacional en categories inferiors. Marques de 34'57" en 10.000 mll, i de 16'36" en 5.000mll.

- Laura Rodríguez (AA Catalunya): Vigent campiona catalana absoluta en la Milla en ruta 2022. Campiona catalana 2022 en categoria sub23, tant en 1.500mll com en 10.000mll pista. Marques de 17'10" en 5Km ruta, i de 37'39" en 10.000mll pista.



En 5.000 metres

- Miquel Cruz (Avinent Manresa): Subcampió català de 3.000mll. 7è classificat a l'Estatal sub18 d'aquest 2022 en 3.000mll. Marca de 8'42" en 3.000mll.

- Yassin L'Aziri (Avinent Manresa): Bronze català sub20 en 3.000mll i 5.000mll aquest 2022. Marca de 15'50" en 5.000mll.

- Gonçalo Sousa (JA Berga): Vigent campió de Catalunya sub18 de cros d'aquest 2022.

Aquesta serà la quarta vegada que Manresa acull un Campionat de Catalunya absolut dels 10Km en ruta, després dels viscuts els anys 2005, 2010 i 2011.

L'atleta manresà Manel Deli, 8è en el darrer Campionat del Món de 100Km en ruta disputat fa un mes a Berlín, serà l'encarregat de donar el tret de sortida de la cursa absoluta. Deli té el rècord català absolut de 100Km amb un registre de 6h30'24". En la mateixa prova, va ser campió del món M45 de la distància, i tercer millor registre estatal de la història.