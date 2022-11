Les possibilitats infinites de la castanya centren el novembre de l'«Amb barret de xef»

A qui no li entra salivera quan, tot passejant pel carrer una tarda rúfola de, sent aquellaque no només fa venirsinó que també genera? Ara que acabem de passar, podríem dir que és el moment de l'any més esplendorós d'aquestque a vegades tendim a exprimir poc. I és que a banda de poder-se consumir torrat, estem parlant d'un aliment amb, ja no només perquè pot(bullida, rostida, fregida, en almívar, crua, confitada...) sinó també perquè queda bé tant en platscomA nivell nutricional, la castanya també és ben, si la comparem amb la resta de, que és el grup d'aliments al qual pertany. A diferència de les avellanes, les nous, les ametlles o els anacards -molt riques en greixos i proteïnes- elprincipal de la castanya són els. Per posar un exemple: 100 grams d'ametlles aporten vint vegades més dei vuit vegades més deque la mateixa quantitat de castanyes. Pel que fa a hidrats de carboni, les castanyes en tenen un 40% mentre que la resta de fruites seques ronden el 15-20%. Un altre dels punts forts del producte protagonista d'aquest novembre a l'Amb barret de xef és l'alt contingut enque té.Si bé no estem parlant d'un aliment idiosincràtic deli el, sí que ho és en algunes comarques de la, especialment ai, concretament, al. El municipi de, de fet, celebra cada any des de ja en fa vint-i-set, la, un esdeveniment que barreja natura, gastronomia i lleure al voltant d'aquest fruit tandurant els mesos de tardor i hivern. En aquest sentit, tot i que no és la joia de la corona de cap dels nostres, tots els coincideixen a descriure la castanya com un aliment altamentque aconsegueix aportara les creacions gastronòmiques. Voleu comprovar-ho? No us perdeu lesque ens proposen!