El Col·legi d'Arquitectes farà una jornada sobre rehabilitació energètica d'edificis i ajuts «Next Generation»

Programa

- Presentació. Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de Comarques Centrals del COAC

- L'Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC. Tramitació dels Fons Next Generation. Marta Puig, arquitecta

- Grup Pare Ignasi Puig (Barri del Xup) de Manresa. Serrat-Tort arquitectes

- Edifici unifamiliar a Súria. Serrat-Tort, arquitectes

- Edifici plurifamiliar a Manresa. Santamaria arquitectes

- Casa Fàbrega, Manresa. Santamaria arquitectes

Eldeorganitzarà una sessió informativa adreçada a propietaris sobre lai els ajuts dels fons Next Generation. Serà el proper dilluns, 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa LLuvià, en el marc de les jornades tècniques de laEn aquesta jornada es presentaran projectes d'actuacions en diferents tipologies d'edificis, actuacions que han millorat la sevai que poden beneficiar-se dels ajuts dels fons. També s'explicarà els serveis que ofereix el COAC mitjançant la sevaMés del 35% de les emissions de CO2 i prop del 40% del consum energètic a Europa està causat pels edificis. En un context d'urgència per donar resposta al, als(ODS) i les fites deper al 2030 i 2050, la rehabilitació permet augmentar l'eficiència energètica dels habitatges i edificis.A més, repercuteix directament en la millora del confort, benestar i qualitat de vida dels usuaris. Els fons europeus de recuperació Next Generation són una oportunitat per rehabilitar i adaptar elAquesta jornada forma part del programa de la fira Ecoviure que se celebrarà a Manresa del 17 al 22 d'octubre de 2022.