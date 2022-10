La població d'animals domèstics a Manresa ja supera la d'infants menors de 6 anys

Un animal es sempre un animal, t'estimarà mentre li donis de menjar. Hi ha fills que possiblement ni aixins, perque son essers humans, i com a tal som força més complexos i necessiten més atenció que un quadrupet. Pero cadescú a la seva.... Visca tenir un border collie en un pis de 80m2!! I el follet de bosc podria passar per la zona universitaria i veure la canalla que realment estudia i lluita per un futur millor despres de recollir la caqueta i netejar la pixada del seu estimat quissu.

Animals domestics

Per Proanimalons el 13 d'octubre de 2022 a les 02:30 1 1

Diuen que per tenir fills, primer ens tenim de responsabilitzar de una planta. Si no es mor, ja podem adoptar i cuidar un animalo. I finalment anar per un fill una persona. I ja que ningu neix ensenyat per ser pare o mare responsable tot i que molts creuen que per ser bon pare, tant sols es necessita demostrar la capacitat de engendrar-ne molts de fills i despres Deu dira que passa amb ells. Els animals domestics no son responsables de la baixa natalitat dels catalans i espanyols. La premsa en aquest sentit es maliciosa. Si avui dia no existissin altres maneres, lleis i estaments per ajudar a persones en gran part irresponsables existirien orfanats plens de nens abandonats. Els mestres republicans deien : Sols podem tenir els fills que podem cuidar de cos i de ment. O sigui ser responsables de cada ser huma que engendrem. I al meu entendre tenir animals domestics es un bon començament.