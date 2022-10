Les Festes de Tardor de la carretera de Santpedor celebraran el seu segon Mercat de segona mà

per Redacció,

Amb motiu de lesde l'de, el Pla de desenvolupament Comunitari de la FAVM i l'AVV, organitzarà el segon, l', on tothom qui vulgui hi podrà participar. La cita tindrà lloc aquest dissabte 15 d'octubre al carrer Guifré el Pilós, darrere de l'Ateneu de les Bases.La intenció és que els veïns i veïnes del barri i de la ciutat puguin donar una, a la roba, a llibres... que ja no necessitin. L'objectiu principal és el de conscienciar en la prevenció de residus mitjançant la reutilització i reciclatge d'objectes que llançaríem o que tenim en desús.Aquest cop, s'ha volgut donar espai també a les, que col·laboren sovint amb l'associació i el Pla Comunitari en la realització de projectes comunitaris.Per tant, qui vulgui participar en aquest mercat de segona mà cal que es posi en contacte amb l'AVV de la carretera de Santpedor trucant al 938770221.